Visite Guidée Le Muséo’bulles Jaillance Die

Visite Guidée Le Muséo’bulles

Jaillance 355 Avenue de la Clairette Die Drôme

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Tarif réduit

Groupe à partir de 10 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01

Remonter les couloirs du temps depuis les Romains jusqu’à aujourd’hui . Découvrez l’histoire de la cave et des vins effervescents, ainsi que les secrets de le lente élaboration de la Clairette de Die. Une visite guidée et une dégustation pétillante !!

Jaillance 355 Avenue de la Clairette Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 30 15 accueil@jaillance.com

English : Muséobulles Guided Visits

Go back in times from the Romans to today Come and discover the history of the wine cellar and its sparkling wines as well as the secrets of the slow maturation of the Clairette de Die. A guided visit followed by a fizzy tasting !!

