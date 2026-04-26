Die Cantat Fête ses 20 ans Place de la République Die
Die Cantat Fête ses 20 ans Place de la République Die dimanche 17 mai 2026.
Die
Die Cantat Fête ses 20 ans
Place de la République Cathédrale de Die Die Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Die Cantat fête ses 20 ans avec des morceaux choisis et Salve Regina de Haydn. Participation de la chorale Chantequint , A l’orgue: Olivier Dec, Direction Monique Cieren, Soé Galmiche et Loreleï David, soprani, Joseph Kauzman, tenor, Florent Chappel.
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Place de la République Cathédrale de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 06 60 die.cantat@proton.me
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English :
Die Cantat celebrates its 20th anniversary with selected pieces and Haydn’s Salve Regina . The Chantequint choir, Olivier Dec at the organ, Monique Cieren conducting, Soé Galmiche and Loreleï David, soprani, Joseph Kauzman, tenor, Florent Chappel.
L’événement Die Cantat Fête ses 20 ans Die a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays Diois
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