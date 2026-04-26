Die Cantat Fête ses 20 ans Place de la République Die

Die

Die Cantat Fête ses 20 ans

Place de la République Cathédrale de Die Die Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Die Cantat fête ses 20 ans avec des morceaux choisis et Salve Regina de Haydn. Participation de la chorale Chantequint , A l’orgue: Olivier Dec, Direction Monique Cieren, Soé Galmiche et Loreleï David, soprani, Joseph Kauzman, tenor, Florent Chappel.

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Place de la République Cathédrale de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 06 60 die.cantat@proton.me

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English :

Die Cantat celebrates its 20th anniversary with selected pieces and Haydn’s Salve Regina . The Chantequint choir, Olivier Dec at the organ, Monique Cieren conducting, Soé Galmiche and Loreleï David, soprani, Joseph Kauzman, tenor, Florent Chappel.

L’événement Die Cantat Fête ses 20 ans Die a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays Diois