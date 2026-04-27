Spectacle La Grainerie des Mots Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Die

Spectacle La Grainerie des Mots

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Par la Cie Les Miscellanées avec Johann Charvel. Comme on plante des semis de fleurs, Johann Charvel, affable bonimenteur, nous invite à cultiver ou encanailler notre vocabulaire de mots rares, beaux ou sauvages nonobstant, escarcelle, callipuge…

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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

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English :

By Cie Les Miscellanées with Johann Charvel. Like planting flower seedlings, Johann Charvel, affable bonimenteur, invites us to cultivate or encanailler our vocabulary with rare, beautiful or wild words: nonobstant, escarcelle, callipuge…

L’événement Spectacle La Grainerie des Mots Die a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois