Spectacle La Grainerie des Mots Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Spectacle La Grainerie des Mots Médiathèque départementale Diois-Vercors Die vendredi 29 mai 2026.
Die
Spectacle La Grainerie des Mots
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Par la Cie Les Miscellanées avec Johann Charvel. Comme on plante des semis de fleurs, Johann Charvel, affable bonimenteur, nous invite à cultiver ou encanailler notre vocabulaire de mots rares, beaux ou sauvages nonobstant, escarcelle, callipuge…
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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
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English :
By Cie Les Miscellanées with Johann Charvel. Like planting flower seedlings, Johann Charvel, affable bonimenteur, invites us to cultivate or encanailler our vocabulary with rare, beautiful or wild words: nonobstant, escarcelle, callipuge…
L’événement Spectacle La Grainerie des Mots Die a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois
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