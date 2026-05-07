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Brunch Salsa Pestel Café Die

Brunch Salsa Pestel Café Die dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Pestel Café

Adresse : 16, Avenue de la Division du Texas

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 10 Prix libre

Die

Brunch Salsa

Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Le Pestel Café organise un brunch Salsa deux Dimanches par mois.
Apporter quelque chose à partager pour boire et/ou manger.
Danse Salsa en groupe (Rueda) ou en couple
Tous niveaux
Bonne ambiance autour d’un thé ou café en bougeant sur de la musique latine
  .

Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 23 12 07 

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English :

Pestel Café organizes a Salsa brunch two Sundays a month.
Bring something to drink and/or eat.
Salsa dancing for groups (Rueda) or couples
All levels
Enjoy a cup of tea or coffee while moving to Latin music

L’événement Brunch Salsa Die a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays Diois

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