Concert -Pop Notes Restaurant Le Repère Die

Die

Concert -Pop Notes

Restaurant Le Repère Place de la République Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

De la chanson intemporelle aux airs festifs venus d’ailleurs, Pop Notes vous embarque dans un voyage musical plein de joie et d’émotion !

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Restaurant Le Repère Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 00 72 88 contact.popnotes@gmail.com

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English :

From timeless songs to festive tunes from elsewhere, Pop Notes takes you on a musical journey full of joy and emotion!

L’événement Concert -Pop Notes Die a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois