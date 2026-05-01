Concert -Pop Notes Restaurant Le Repère Die
Concert -Pop Notes Restaurant Le Repère Die dimanche 24 mai 2026.
Die
Concert -Pop Notes
Restaurant Le Repère Place de la République Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
De la chanson intemporelle aux airs festifs venus d’ailleurs, Pop Notes vous embarque dans un voyage musical plein de joie et d’émotion !
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Restaurant Le Repère Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 00 72 88 contact.popnotes@gmail.com
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English :
From timeless songs to festive tunes from elsewhere, Pop Notes takes you on a musical journey full of joy and emotion!
L’événement Concert -Pop Notes Die a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois
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