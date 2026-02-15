Théâtre musical L’Épatante Épopée Cie La Vagabonde Théâtre les Aires Die

Théâtre musical L’Épatante Épopée Cie La Vagabonde Théâtre les Aires Die mardi 19 mai 2026.

Théâtre musical L’Épatante Épopée Cie La Vagabonde

Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

À mi-chemin entre opéra de poche classico-pop, conte musical et duo burlesque, ce spectacle s’annonce comme un petit bijou d’invention scénique. Une escapade joyeuse pour ouvrir grand les portes de l’imaginaire.
  .

Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35  billetterie@theatre-les-aires.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Halfway between classico-pop pocket opera, musical tale and burlesque duo, this show promises to be a little gem of scenic invention. A joyful escapade to open wide the doors of the imagination.

L’événement Théâtre musical L’Épatante Épopée Cie La Vagabonde Die a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays Diois