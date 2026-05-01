Vide greniers festif Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre Die

Die

Vide greniers festif

Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre 5 rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Grand vide grenier festif avec animations, bar, repas et concert.

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Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre 5 rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 70 09 69

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English :

Festive garage sale with entertainment, bar, meal and concert.

L’événement Vide greniers festif Die a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme du Pays Diois