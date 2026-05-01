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Vide greniers festif Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre Die

Vide greniers festif Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre Die dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Devant l'espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre

Adresse : 5 rue Kateb Yacine

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Die

Vide greniers festif

Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre 5 rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Grand vide grenier festif avec animations, bar, repas et concert.
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Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre 5 rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 70 09 69 

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English :

Festive garage sale with entertainment, bar, meal and concert.

L’événement Vide greniers festif Die a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme du Pays Diois

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