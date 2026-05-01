Vide greniers festif Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre Die
Vide greniers festif Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre Die dimanche 31 mai 2026.
Die
Vide greniers festif
Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre 5 rue Kateb Yacine Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Grand vide grenier festif avec animations, bar, repas et concert.
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Devant l’espace Caracole et sur le parking derrière le théâtre 5 rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 70 09 69
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English :
Festive garage sale with entertainment, bar, meal and concert.
L’événement Vide greniers festif Die a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme du Pays Diois
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