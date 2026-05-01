Vide-greniers Festif Caracole Die
Vide-greniers Festif Caracole Die dimanche 31 mai 2026.
Die
Vide-greniers Festif
Caracole 5, rue Kateb Yacine Die Drôme
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
2€ ml ou 3€ avec un véhicule garé sur place)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide grenier festif concerts, musiques, et repas ( crêpes, galettes, glaces, tartes et crudités)
Pour réserver un stand merci de téléphoner.
Au profit de l’école Buissonnière de Die. IL RESTE ENCORE DES PLACES !!!!
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Caracole 5, rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 70 09 69
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English :
Festive garage sale: concerts, music and meals (crêpes, galettes, ice creams, tarts and crudités)
To reserve a stand, please phone.
To benefit the École Buissonnière de Die. PLACES STILL AVAILABLE !!!!
L’événement Vide-greniers Festif Die a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois
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