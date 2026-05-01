Vide-greniers Festif Caracole Die

Die

Vide-greniers Festif

Caracole 5, rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

2€ ml ou 3€ avec un véhicule garé sur place)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide grenier festif concerts, musiques, et repas ( crêpes, galettes, glaces, tartes et crudités)

Pour réserver un stand merci de téléphoner.

Au profit de l’école Buissonnière de Die. IL RESTE ENCORE DES PLACES !!!!

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Caracole 5, rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 70 09 69

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English :

Festive garage sale: concerts, music and meals (crêpes, galettes, ice creams, tarts and crudités)

To reserve a stand, please phone.

To benefit the École Buissonnière de Die. PLACES STILL AVAILABLE !!!!

L’événement Vide-greniers Festif Die a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois