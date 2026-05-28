Vernissage de Cirulants par Michaela Zimmer Chénos Die

Die

Vernissage de Cirulants par Michaela Zimmer

Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

DIEresidenz vous invite à découvrir le fruit d’un mois de résidence de l’artiste berlinoise Michaela Zimmer qui travaille à la croisée de la peinture, du textile, de la performance et de l’installation.

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Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 77 68 76 cny_becker@yahoo.de

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English :

DIEresidenz invites you to discover the fruits of a month-long residency by Berlin artist Michaela Zimmer, who works at the crossroads of painting, textiles, performance and installation.

L’événement Vernissage de Cirulants par Michaela Zimmer Die a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois