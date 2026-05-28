Vernissage de Cirulants par Michaela Zimmer Chénos Die
Vernissage de Cirulants par Michaela Zimmer Chénos Die samedi 30 mai 2026.
Die
Vernissage de Cirulants par Michaela Zimmer
Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-06-05 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
DIEresidenz vous invite à découvrir le fruit d’un mois de résidence de l’artiste berlinoise Michaela Zimmer qui travaille à la croisée de la peinture, du textile, de la performance et de l’installation.
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Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 77 68 76 cny_becker@yahoo.de
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English :
DIEresidenz invites you to discover the fruits of a month-long residency by Berlin artist Michaela Zimmer, who works at the crossroads of painting, textiles, performance and installation.
L’événement Vernissage de Cirulants par Michaela Zimmer Die a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois
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