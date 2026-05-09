Concert Le chant du voyageur Abbaye de Valcroissant Die

Die

Concert Le chant du voyageur

Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Des œuvres de John Dowland, Anthony Holborne, Alfonso Ferrabosco II

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Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr

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English :

Works by John Dowland, Anthony Holborne, Alfonso Ferrabosco II

L’événement Concert Le chant du voyageur Die a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays Diois