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Concert Le chant du voyageur Abbaye de Valcroissant Die

Concert Le chant du voyageur Abbaye de Valcroissant Die dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Abbaye de Valcroissant

Adresse : 5180 route de l'abbaye

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 5 5

Die

Concert Le chant du voyageur

Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Des œuvres de John Dowland, Anthony Holborne, Alfonso Ferrabosco II
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Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08  remy.legaut@nordnet.fr

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English :

Works by John Dowland, Anthony Holborne, Alfonso Ferrabosco II

L’événement Concert Le chant du voyageur Die a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays Diois

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