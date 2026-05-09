Concert Le chant du voyageur Abbaye de Valcroissant Die
Concert Le chant du voyageur Abbaye de Valcroissant Die dimanche 12 juillet 2026.
Die
Concert Le chant du voyageur
Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Des œuvres de John Dowland, Anthony Holborne, Alfonso Ferrabosco II
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Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr
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English :
Works by John Dowland, Anthony Holborne, Alfonso Ferrabosco II
L’événement Concert Le chant du voyageur Die a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays Diois
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