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Concert Soirée Franz List Abbaye de Valcroissant Die

dimanche 26 juillet 2026 · Abbaye de Valcroissant · Die

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Abbaye de Valcroissant
Adresse
5180 route de l'abbaye
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
18 18 Tarif réduit

Die

Concert Soirée Franz List

Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die Drôme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le pianiste Gabriel Stern vous propose de découvrir un programme consacré à Franz Liszt, autour de grandes pages du répertoire romantique la monumentale Sonate en Si mineur S.178, le Scherzo et Marche S.177, la mystérieuse Procession de nuit S.513…
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Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08  remy.legaut@nordnet.fr

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English :

Pianist Gabriel Stern invites you to discover a program dedicated to Franz Liszt, featuring major works from the Romantic repertoire: the monumental Sonata in B minor, S.178; the Scherzo and March, S.177; and the mysterious Procession at Night, S.513…

L’événement Concert Soirée Franz List Die a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois

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