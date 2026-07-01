Concert Soirée Franz List Abbaye de Valcroissant Die
dimanche 26 juillet 2026 · Abbaye de Valcroissant · Die
Informations pratiques
Die
Concert Soirée Franz List
Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die Drôme
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le pianiste Gabriel Stern vous propose de découvrir un programme consacré à Franz Liszt, autour de grandes pages du répertoire romantique la monumentale Sonate en Si mineur S.178, le Scherzo et Marche S.177, la mystérieuse Procession de nuit S.513…
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Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr
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English :
Pianist Gabriel Stern invites you to discover a program dedicated to Franz Liszt, featuring major works from the Romantic repertoire: the monumental Sonata in B minor, S.178; the Scherzo and March, S.177; and the mysterious Procession at Night, S.513…
L’événement Concert Soirée Franz List Die a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois
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