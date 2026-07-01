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Exposition et vernissage de la résidence artistique Bouture Atelier-galerie Magma Die

samedi 18 juillet 2026 · Atelier-galerie Magma · Die

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Atelier-galerie Magma
Adresse
3, rue du Salin
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Exposition et vernissage de la résidence artistique Bouture

Atelier-galerie Magma 3, rue du Salin Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-18

La résidence Bouture réunit une dizaine d’artistes autour des arts graphiques dessin, illustration, auto-édition et poésie. Installés à Vercheny, ces créateurs vont expérimenter et co-produire dans un esprit d’entraide et de bienveillance.
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Atelier-galerie Magma 3, rue du Salin Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 85 48 43 

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English :

The Bouture residency brings together about ten artists working in the visual arts: drawing, illustration, self-publishing, and poetry. Based in Vercheny, these creators will experiment and collaborate in a spirit of mutual support and kindness.

L’événement Exposition et vernissage de la résidence artistique Bouture Die a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois

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