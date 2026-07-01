Informations pratiques

Die

Festivités du 14 juillet

Place de la République et Place de l’Évêché Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

La Ville de Die vous invite à partager les festivités du 14 juillet, moment de convivialité et de célébration républicaine, avec un programme mêlant tradition, musique et spectacle pour petits et grands.

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Place de la République et Place de l’Évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77

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English :

The City of Die invites you to join in the July 14 festivities—a time for fellowship and republican celebration—with a program that blends tradition, music, and entertainment for all ages.

L’événement Festivités du 14 juillet Die a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois