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CONCERT Musique sud-américaine Le Merilou Die

mercredi 8 juillet 2026 · Le Merilou · Die

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Merilou
Adresse
330, avenue Rhin et Danube
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

CONCERT Musique sud-américaine

Le Merilou 330, avenue Rhin et Danube Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Concert gratuit Groupe JUNTOS
Musique Cumbia, musique sud-américaine festive, joyeuse et dansante.
  .

Le Merilou 330, avenue Rhin et Danube Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 22 21 31  lerioumerle@gmail.com

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English :

Free Concert JUNTOS Band
Music: Cumbia, festive, joyful, and danceable South American music.

L’événement CONCERT Musique sud-américaine Die a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Diois

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