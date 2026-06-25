CONCERT Musique sud-américaine Le Merilou Die
mercredi 8 juillet 2026 · Le Merilou · Die
Informations pratiques
Die
CONCERT Musique sud-américaine
Le Merilou 330, avenue Rhin et Danube Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Concert gratuit Groupe JUNTOS
Musique Cumbia, musique sud-américaine festive, joyeuse et dansante.
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Le Merilou 330, avenue Rhin et Danube Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 22 21 31 lerioumerle@gmail.com
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English :
Free Concert JUNTOS Band
Music: Cumbia, festive, joyful, and danceable South American music.
L’événement CONCERT Musique sud-américaine Die a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Diois
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