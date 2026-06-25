CONCERT Musique sud-américaine Le Merilou Die

Informations pratiques

Die

CONCERT Musique sud-américaine

Le Merilou 330, avenue Rhin et Danube Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Concert gratuit Groupe JUNTOS

Musique Cumbia, musique sud-américaine festive, joyeuse et dansante.

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Le Merilou 330, avenue Rhin et Danube Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 22 21 31 lerioumerle@gmail.com

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English :

Free Concert JUNTOS Band

Music: Cumbia, festive, joyful, and danceable South American music.

L’événement CONCERT Musique sud-américaine Die a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Diois