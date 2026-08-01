UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Die

Balade contée Die Insolite Die

jeudi 6 août 2026 · Die

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Balade contée Die Insolite

Place de la République Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 21:15:00

Date(s) :
2026-08-06

Auréline & Jérémie raconteurs d’histoires vous amènent au coeur du vieux village. Une balade insolite entre vielles pierres et verdure, rythmée par des contes.
  .

Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 53 13 47 78  moi.aureline@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Storytelling Walk: Die Insolite

Auréline & Jérémie—storytellers—take you to the heart of the old village. An unusual stroll among ancient stones and greenery, punctuated by stories.

L’événement Balade contée Die Insolite Die a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à Die (Drôme)