Balade contée Die Insolite Die
jeudi 6 août 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Balade contée Die Insolite
Place de la République Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 21:15:00
Date(s) :
2026-08-06
Auréline & Jérémie raconteurs d’histoires vous amènent au coeur du vieux village. Une balade insolite entre vielles pierres et verdure, rythmée par des contes.
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Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 53 13 47 78 moi.aureline@gmail.com
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English : Storytelling Walk: Die Insolite
Auréline & Jérémie—storytellers—take you to the heart of the old village. An unusual stroll among ancient stones and greenery, punctuated by stories.
L’événement Balade contée Die Insolite Die a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays Diois
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