Exposition de photographies Facettes Vercors Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die mardi 11 août 2026.

Die

Exposition de photographies Facettes Vercors

Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de l’abbaye Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

De Hervé Schneider.

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Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 15 45 43

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English :

By Hervé Schneider.

L’événement Exposition de photographies Facettes Vercors Die a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays Diois