Exposition de sculpture sur pierre Au Jardin de Colette Die

jeudi 13 août 2026 · Au Jardin de Colette · Die

Informations pratiques

Die

Exposition de sculpture sur pierre

Au Jardin de Colette A l’angle avec la rue de l’hôtel de ville Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Exposition de sculpture sur pierre, la stéatite

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Au Jardin de Colette A l’angle avec la rue de l’hôtel de ville Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes nicod.guy26@orange.fr

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English :

Stone Sculpture Exhibition: Soapstone

L’événement Exposition de sculpture sur pierre Die a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays Diois