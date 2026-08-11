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Exposition de sculpture sur pierre Au Jardin de Colette Die

jeudi 13 août 2026 · Au Jardin de Colette · Die

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Au Jardin de Colette
Adresse
A l'angle avec la rue de l'hôtel de ville
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Exposition de sculpture sur pierre

Au Jardin de Colette A l’angle avec la rue de l’hôtel de ville Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-13

Exposition de sculpture sur pierre, la stéatite
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Au Jardin de Colette A l’angle avec la rue de l’hôtel de ville Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   nicod.guy26@orange.fr

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English :

Stone Sculpture Exhibition: Soapstone

L’événement Exposition de sculpture sur pierre Die a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays Diois

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