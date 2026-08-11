AGENDA · Die
Exposition de sculpture sur pierre Au Jardin de Colette Die
jeudi 13 août 2026 · Au Jardin de Colette · Die
Informations pratiques
Die
Exposition de sculpture sur pierre
Au Jardin de Colette A l’angle avec la rue de l’hôtel de ville Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Exposition de sculpture sur pierre, la stéatite
.
Au Jardin de Colette A l’angle avec la rue de l’hôtel de ville Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes nicod.guy26@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stone Sculpture Exhibition: Soapstone
L’événement Exposition de sculpture sur pierre Die a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Exposition de photographies Facettes Vercors Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die 11 août 2026
- Visite nocturne des remparts de Die Les remparts Die 11 août 2026
- Cirque Lâcher-prise Camping Onlycamp Chamarges Die 12 août 2026
- Concert Le Jardin Imaginaire Temple de Die Temple Die 12 août 2026
- Soirée conviviale Afterwork du Brasseur Brasserie de la Vallée du Rhône La Manivelle Die 13 août 2026