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AGENDA · Die

Cirque Lâcher-prise Camping Onlycamp Chamarges Die

mercredi 12 août 2026 · Camping Onlycamp Chamarges · Die

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Camping Onlycamp Chamarges
Adresse
1 route de Valence
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Cirque Lâcher-prise

Camping Onlycamp Chamarges 1 route de Valence Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Par les élèves du Théâtre-Ciroule, école de cirque de Genève
  .

Camping Onlycamp Chamarges 1 route de Valence Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 38 

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English :

By the students of Théâtre-Ciroule, the Geneva Circus School

L’événement Cirque Lâcher-prise Die a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Pays Diois

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