AGENDA · Die
Cirque Lâcher-prise Camping Onlycamp Chamarges Die
mercredi 12 août 2026 · Camping Onlycamp Chamarges · Die
Informations pratiques
Die
Cirque Lâcher-prise
Camping Onlycamp Chamarges 1 route de Valence Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Par les élèves du Théâtre-Ciroule, école de cirque de Genève
.
Camping Onlycamp Chamarges 1 route de Valence Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By the students of Théâtre-Ciroule, the Geneva Circus School
L’événement Cirque Lâcher-prise Die a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Exposition de photographies Facettes Vercors Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die 11 août 2026
- Visite nocturne des remparts de Die Les remparts Die 11 août 2026
- Concert Le Jardin Imaginaire Temple de Die Temple Die 12 août 2026
- Exposition de sculpture sur pierre Au Jardin de Colette Die 13 août 2026
- Soirée conviviale Afterwork du Brasseur Brasserie de la Vallée du Rhône La Manivelle Die 13 août 2026