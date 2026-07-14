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Concert Le Jardin Imaginaire Temple de Die Temple Die

mercredi 12 août 2026 · Temple · Die

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Temple
Adresse
1 Rue Notre-Dame
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
18 18 18 Plein

Die

Concert Le Jardin Imaginaire Temple de Die

Temple 1 Rue Notre-Dame Die Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Végétal, world & classical music
 Une immersion poétique dans le monde végétal, une voix rare, un hymne à la nature et à la musique 
Avec Samuel CATTIAU (chant, contre-ténor, baryton) et Ihab RADWAN (Oud & chant)
  .

Temple 1 Rue Notre-Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 02 73 71  info@estrellamusic.fr

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English :

V%E9g%E9tal, world & classical music
%AB%A0A poetic immersion in the plant world, a rare voice, a hymn to nature and music%A0%BB
Featuring Samuel CATTIAU (vocals, countertenor, baritone) and Ihab RADWAN (oud & vocals)

L’événement Concert Le Jardin Imaginaire Temple de Die Die a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays Diois

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