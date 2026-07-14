Concert Le Jardin Imaginaire Temple de Die Temple Die
mercredi 12 août 2026 · Temple · Die
Informations pratiques
Die
Concert Le Jardin Imaginaire Temple de Die
Temple 1 Rue Notre-Dame Die Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Végétal, world & classical music
Une immersion poétique dans le monde végétal, une voix rare, un hymne à la nature et à la musique
Avec Samuel CATTIAU (chant, contre-ténor, baryton) et Ihab RADWAN (Oud & chant)
.
Temple 1 Rue Notre-Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 02 73 71 info@estrellamusic.fr
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English :
V%E9g%E9tal, world & classical music
%AB%A0A poetic immersion in the plant world, a rare voice, a hymn to nature and music%A0%BB
Featuring Samuel CATTIAU (vocals, countertenor, baritone) and Ihab RADWAN (oud & vocals)
L’événement Concert Le Jardin Imaginaire Temple de Die Die a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays Diois
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