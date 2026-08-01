Vernissage Rencontre Nicole Wendel chez DIEresidenz Chénos Die

Informations pratiques

Die

Vernissage Rencontre Nicole Wendel chez DIEresidenz

Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-17 22:00:00

Date(s) :

2026-08-09

DIEresidenz se réjouit que la résidence d’été avec Nicole Wendel ait pu avoir lieu et vous invite chaleureusement à son vernissage et/ou à venir voir cette exposition sur rdv.

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Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 77 68 76 cny_becker@yahoo.de

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English :

DIEresidenz is delighted that the summer residency with Nicole Wendel was able to take place and warmly invites you to its opening reception and/or to view this exhibition by appointment.

L’événement Vernissage Rencontre Nicole Wendel chez DIEresidenz Die a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Pays Diois