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AGENDA · Die

Vernissage Rencontre Nicole Wendel chez DIEresidenz Chénos Die

dimanche 9 août 2026 · Chénos · Die

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Chénos
Adresse
1150 chemin du pont des chaînes
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Vernissage Rencontre Nicole Wendel chez DIEresidenz

Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-17 22:00:00

Date(s) :
2026-08-09

DIEresidenz se réjouit que la résidence d’été avec Nicole Wendel ait pu avoir lieu et vous invite chaleureusement à son vernissage et/ou à venir voir cette exposition sur rdv.
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Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 77 68 76  cny_becker@yahoo.de

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English :

DIEresidenz is delighted that the summer residency with Nicole Wendel was able to take place and warmly invites you to its opening reception and/or to view this exhibition by appointment.

L’événement Vernissage Rencontre Nicole Wendel chez DIEresidenz Die a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Pays Diois

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