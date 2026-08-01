Vernissage Rencontre Nicole Wendel chez DIEresidenz Chénos Die
dimanche 9 août 2026 · Chénos · Die
Informations pratiques
Die
Vernissage Rencontre Nicole Wendel chez DIEresidenz
Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-17 22:00:00
Date(s) :
2026-08-09
DIEresidenz se réjouit que la résidence d’été avec Nicole Wendel ait pu avoir lieu et vous invite chaleureusement à son vernissage et/ou à venir voir cette exposition sur rdv.
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Chénos 1150 chemin du pont des chaînes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 77 68 76 cny_becker@yahoo.de
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English :
DIEresidenz is delighted that the summer residency with Nicole Wendel was able to take place and warmly invites you to its opening reception and/or to view this exhibition by appointment.
L’événement Vernissage Rencontre Nicole Wendel chez DIEresidenz Die a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Pays Diois
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