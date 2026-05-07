Conférence Taïwan l’Ile Verte Place de l’Evêché Die
Conférence Taïwan l’Ile Verte Place de l’Evêché Die vendredi 5 juin 2026.
Die
Conférence Taïwan l’Ile Verte
Place de l’Evêché Palais Social ESCDD Die Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
adherents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Nicolas Grevot a vécu 30 ans en Chine et à Taiwan, le secret le mieux gardé de l’Asie.
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Place de l’Evêché Palais Social ESCDD Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdesartsetdumusee@gmail.com
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English :
Nicolas Grevot spent 30 years in China and Taiwan, Asia’s best-kept secret.
L’événement Conférence Taïwan l’Ile Verte Die a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Diois
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