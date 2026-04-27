Exposition- Fresque du jardin Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Exposition- Fresque du jardin Médiathèque départementale Diois-Vercors Die mardi 2 juin 2026.
Die
Exposition- Fresque du jardin
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-02
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-02
Découvrez les fresques réalisées par les maternelles de Chabestan avec l’illustratrice Faustine Brunet lors des rencontres proposées par la médiathèque.
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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
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English :
Discover the frescoes created by Chabestan’s kindergartens with illustrator Faustine Brunet during meetings organized by the media library.
L’événement Exposition- Fresque du jardin Die a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois
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