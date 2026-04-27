Exposition- Fresque du jardin Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Die

Exposition- Fresque du jardin

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-02

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-02

Découvrez les fresques réalisées par les maternelles de Chabestan avec l’illustratrice Faustine Brunet lors des rencontres proposées par la médiathèque.

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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

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English :

Discover the frescoes created by Chabestan’s kindergartens with illustrator Faustine Brunet during meetings organized by the media library.

L’événement Exposition- Fresque du jardin Die a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois