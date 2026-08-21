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Exposition de photographies de Bay, Ancienne école de Bay, Passy

dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne école de Bay · Passy

Exposition de photographies de Bay, Ancienne école de Bay, Passy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne école de Bay
Adresse
3691 route du plateau d'Assy 74190 PASSY
Ville
74190 Passy
Département
Haute-Savoie

Exposition de photographies de Bay Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Ancienne école de Bay Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A la suite d’un concours photo, les Amis du site de Bay présente une exposition de photographies du site de Bay.
Dévoilés au public lors des Journées Européennes du Patrimoine, ces clichés offrent aux spectateurs différents regards sur ce hameau et son patrimoine.

Ancienne école de Bay 3691 route du plateau d’Assy 74190 PASSY Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
A la suite d’un concours photo, les Amis du site de Bay présente une exposition de photographies du site de Bay.

© Mairie de Passy

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