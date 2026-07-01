Exposition de photographies de la famille Liais, Bibliothèque des sciences, Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque des sciences · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Exposition de photographies de la famille Liais 19 et 20 septembre Bibliothèque des sciences Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Porte ouvertes de la bibliothèque des Science s de Cherbourg – Expsition autour de la famille Liais, photo et objet dnas le cadre de la Commémoration du bicentneaire de la naissance d’Emmanuel Liais – Visite des collections de la Soxiéité des Sciences de Cherbourg
Bibliothèque des sciences 21 rue Bonhomme, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50130 Octeville Manche Normandie https://www.societesciencescherbourg.org/
Porte ouvertes de la bibliothèque des Science s de Cherbourg – Expsition autour de la famille Liais, photo et objet dnas le cadre de la Commémoration du bicentneaire de la naissance d’Emmanuel Liais…
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