Exposition de photographies et de travaux artistiques, Eglise St Roch de Courteille, Alençon
Exposition de photographies et de travaux artistiques, Eglise St Roch de Courteille, Alençon samedi 19 septembre 2026.
Exposition de photographies et de travaux artistiques 19 et 20 septembre Eglise St Roch de Courteille Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Chaque année, « les Amis de St Roch de Courteille », association de Sauvegarde du Patrimoine, participent aux Journées Européennes du Patrimoine.
Les bénévoles continuent leur travail de restauration et d’entretien depuis 2009 et vous proposent des expositions de photos de classes de l’Ecole de Courteille depuis 1907, des photos anciennes du quartier, ainsi que d’autres travaux (aquarelles, sculptures, mosaïques, ….)
Eglise St Roch de Courteille 71 rue de l’Eglise – 61000 ALENCON Alençon 61000 Orne Normandie http://strochdecourteille.e-monsite.com Expositions : cartes postales anciennes du quartier, photos de classes de l’école de Courteille depuis 1907, + expositions d’aquarelles, mosaïques ou sculptures qui restent à déterminer. Accès possible PMR
Journées européennes du patrimoine 2026
©Amis de St Roch
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