Alençon

Pinocchio court toujours

2 Avenue de Basingstoke Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-06

le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Alençon (CRD) vous propose le spectacle Pinocchio court toujours , un opéra pour les jeunes (pour toutes et tous !) qui sera donné le mercredi 6 mai et le jeudi 7 mai à 18H30 au Théâtre d’Alençon.

Il sera interprété par les élèves de 3ème et de 4ème années de chant choral ainsi que par le chœur de chambre du conservatoire sous la baguette magique d’Anne-Marie Hue-Concé et accompagné par des musiciens du conservatoire.

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. .

2 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72

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English : Pinocchio court toujours

L’événement Pinocchio court toujours Alençon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT CUA ALENCON