Fête de la musique appel aux artistes Alençon
Fête de la musique appel aux artistes Alençon dimanche 10 mai 2026.
Alençon
Fête de la musique appel aux artistes
Place Foch Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Cette année [exceptionnellement], la Ville d’Alençon, en concertation avec les commerçants, a
privilégié la date du samedi 20 juin 2026 pour organiser la Fête de la musique, temps fort de l’agenda culturel alençonnais.
Les artistes désireux de se produire en centre-ville d’Alençon le samedi 20 juin prochain sont invités à remplir un formulaire d’inscription avant le dimanche 10 mai 2026.
Ce formulaire est à retrouver sur le site internet de la Ville d’Alençon www.alencon.fr également accessible à ce lien
https://framaforms.org/fete-de-la-musique-2026-alencon-1767697456
Prenant la forme d’un formulaire interactif, il suffit de le compléter et de le soumettre en cliquant sur le bouton prévu à cet effet à la fin du document. Après renseignement des informations basiques (nom, coordonnées…), le formulaire permet de préciser le genre musical, l’emplacement souhaité, les horaires du concert et le matériel demandé.
À noter une réunion préparatoire avec l’ensemble des participants se tiendra le mercredi 20 mai à l’hôtel de ville. .
Place Foch Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Fête de la musique appel aux artistes
L’événement Fête de la musique appel aux artistes Alençon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CUA ALENCON
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