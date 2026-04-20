Alençon

Fête de la musique appel aux artistes

Place Foch Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Cette année [exceptionnellement], la Ville d’Alençon, en concertation avec les commerçants, a

privilégié la date du samedi 20 juin 2026 pour organiser la Fête de la musique, temps fort de l’agenda culturel alençonnais.

Les artistes désireux de se produire en centre-ville d’Alençon le samedi 20 juin prochain sont invités à remplir un formulaire d’inscription avant le dimanche 10 mai 2026.

Ce formulaire est à retrouver sur le site internet de la Ville d’Alençon www.alencon.fr également accessible à ce lien

https://framaforms.org/fete-de-la-musique-2026-alencon-1767697456

Prenant la forme d’un formulaire interactif, il suffit de le compléter et de le soumettre en cliquant sur le bouton prévu à cet effet à la fin du document. Après renseignement des informations basiques (nom, coordonnées…), le formulaire permet de préciser le genre musical, l’emplacement souhaité, les horaires du concert et le matériel demandé.

À noter une réunion préparatoire avec l’ensemble des participants se tiendra le mercredi 20 mai à l’hôtel de ville. .

Place Foch Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Fête de la musique appel aux artistes

L’événement Fête de la musique appel aux artistes Alençon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CUA ALENCON