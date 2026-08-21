Exposition de photos de l’orgue Gonzalez de l’église St. Vaast, Égise Saint-Vaast, Bailleul

Informations pratiques

Exposition de photos de l’orgue Gonzalez de l’église St. Vaast 19 et 20 septembre Égise Saint-Vaast Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition sur les travaux de relevage réalisés en 2025, de l’intérieur de l’orgue et de la console.

Égise Saint-Vaast Place du Cardinal Achille Liénart Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 50 39 78 https://www.ville-bailleul.fr/les-eglises https://www.facebook.com/paroissenddufief/?locale=fr_FR D’après le plan de Bailleul datant de 1640 de Vedastus du Plouich, on sait qu’au XVIIe siècle il s’agissait d’une église à trois nefs d’égale hauteur dite « Hallekerk ». Détruite par les bombardements durant la Grande Guerre, elle laisse la place en 1932, date d’inauguration, à un édifice néo-romano-byzantin qui se dresse derrière le beffroi, conçu par les architectes Louis-Marie et Louis-Stanislas Cordonnier. Non reconstruite à l’identique, cette église possède aujourd’hui un style éclectique, allant de l’art roman à l’Art-Déco, en passant par l’art égyptien.

Observez les tympans au-dessus des portails et, à l’intérieur, les sculptures des quatre évangélistes, de l’autel et de la chaire, réalisées par l’artiste local Camille Debert. À voir également, les 23 vitraux réalisés par Tambouret, maître verrier à Amiens, représentant la fondation de la ville et la représentation de nombreux personnages historiques. Plusieurs parkings autour de l’église

Exposition sur les travaux de relevage réalisés en 2025, de l’intérieur de l’orgue et de la console.

Flore Delplanque Ville de Bailleul