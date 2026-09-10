Exposition de photos, plans et dessins sur l’église Saint-Etienne de Corbie, « Cloître » de l’église Saint-Etienne, Corbie
samedi 19 septembre 2026 · "Cloître" de l'église Saint-Etienne · Corbie
Informations pratiques
Exposition de photos, plans et dessins sur l’église Saint-Etienne de Corbie 19 et 20 septembre « Cloître » de l’église Saint-Etienne Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le portail de l’église Saint-Etienne en état de péril !
Exposition de photos, plans et dessins de Maxime Joron sur l’église et description d’étaillé de son portail occidental et des solutions à mettre en oeuvre pour le sauvegarder.
« Cloître » de l’église Saint-Etienne rue Charles Ducamp Corbie 80800 Centre ville Somme Hauts-de-France https://musee-des-amis-du-vieux-corbie.jimdosite.com Ancienne collégiale dont le portail occidental du XIIe siècle est classé Monument historique depuis 1907. Il est en état de péril. A pied depuis la gare de Corbie ou de la place de la République où les voitures peuvent se garer gratuitement.
Le portail de l’église Saint-Etienne en état de péril !
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