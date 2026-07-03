Exposition : de quelle couleur est l’été? Feuille Blanche, Café Noir Paris
vendredi 3 juillet 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris
Informations pratiques
Présentation de l’exposition
De quelle couleur est l’été ?
Une exposition haute en couleur qui célèbre la lumière, les teintes et les sensations d’une journée à la plage du bleu de la mer aux couleurs du couchant. Une invitation à traverser l’été par les yeux, dans l’atmosphère chaleureuse du café. À partir du 3 juillet 2026.
Présentation du lieu
FeuilleBlanche,Café Noir est un café culturel hybride mêlant convivialité et création artistique. Le lieu accueille régulièrement ateliers, événements culturels, expositions et moments d’échange autour des pratiques artistiques.
Présentation de l’exposition. De quelle couleur est l’été ? est une exposition qui célèbre la lumière, les teintes et les sensations d’une journée à la plage du bleu de la mer aux couleurs du couchant. Une invitation à traverser l’été par les yeux, dans l’atmosphère chaleureuse du café. À partir du 3 juillet 2026.
Du vendredi 03 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-31T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris
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