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Exposition : de quelle couleur est l’été? Feuille Blanche, Café Noir Paris

vendredi 3 juillet 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris

Exposition : de quelle couleur est l’été? Feuille Blanche, Café Noir Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Feuille Blanche, Café Noir
Adresse
102, rue Truffaut
Ville
75017 Paris
Département
Paris

Présentation de l’exposition

De quelle couleur est l’été ?

Une exposition haute en couleur qui célèbre la lumière, les teintes et les sensations d’une journée à la plage du bleu de la mer aux couleurs du couchant. Une invitation à traverser l’été par les yeux, dans l’atmosphère chaleureuse du café. À partir du 3 juillet 2026.

Présentation du lieu

FeuilleBlanche,Café Noir est un café culturel hybride mêlant convivialité et création artistique. Le lieu accueille régulièrement ateliers, événements culturels, expositions et moments d’échange autour des pratiques artistiques.

Présentation de l’exposition. De quelle couleur est l’été ? est une exposition qui célèbre la lumière, les teintes et les sensations d’une journée à la plage du bleu de la mer aux couleurs du couchant. Une invitation à traverser l’été par les yeux, dans l’atmosphère chaleureuse du café. À partir du 3 juillet 2026.
Du vendredi 03 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-31T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut  75017 Paris

Ateliers d’art – Café – Concerts – Galerie – Paris 17


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