Exposition de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys

Exposition de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli 5 – 7 juin Musée Nicolas Poussin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition temporaire de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. L’exposition se déroule dans les jardins du musée.

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie 33232543178 https://www.ville-andelys.fr/nicolas-poussin Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure bourgeoise datée du XVIIIe siècle. Il retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique aux activités industrielles du XXème siècle.

Les collections exposées sont composées d’objets très divers, et abordent plusieurs disciplines telles que les Beaux-Arts, les arts décoratifs, l’archéologie, l’histoire industrielle, l’histoire et l’ethnologie locale. A proximité de la gare routière.

Exposition temporaire de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. L’exposition se déroule dans les jardins du musée.