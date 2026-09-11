Exposition « De si beaux bâtiments! – Mulhouse révélée », Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP, Mulhouse

Informations pratiques

Exposition « De si beaux bâtiments! – Mulhouse révélée » 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Autour d’une maquette interactive d’une partie du centre historique de Mulhouse mettant en valeur le patrimoine de ce dernier, l’exposition présente, bien au-delà de ce périmètre, des rues, des places, des bâtiments vus par des artistes de différentes époques, que ceux-ci soient peintres, dessinateurs, architectes ou photographes.

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP 5 Place Lambert, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 69 77 76 61 Le bâtiment, certainement construit au XVe siècle, abritait le presbytère de la paroisse Saint-Étienne jusqu’au passage de Mulhouse à la Réforme. Il a ensuite connu divers usages éducatifs (école latine, collège, école de filles) jusqu’à la fin du XIXe siècle, puis administratifs avec l’installation de services municipaux.

Rénové en 2013, il conserve, de l’époque Renaissance, son élégante tourelle. Il accueille, désormais, la Maison du Patrimoine Édouard Boeglin, du nom du conseiller municipal délégué au patrimoine à qui Mulhouse doit l’obtention du label Ville d’art et d’histoire.

Ce lieu propose de découvrir, au moyen de différents dispositifs, le processus d’édification de la ville et son fabuleux destin industriel. Ouvert du lundi au samedi de 13h à 18h30.

Autour d’une maquette interactive d’une partie du centre historique de Mulhouse mettant en valeur le patrimoine de ce dernier, l’exposition présente, bien au-delà de ce périmètre, des rues, des des…

©Musée historique de Mulhouse