Le Poët-Laval

Exposition de Sylvie Verschoote et de Isabelle Jacquet

Le Château Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-04

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-05-04 2026-06-15

Peintures de Sylvie Verschoote et sculptures de Isabelle Jacquet

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Le Château Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 44 12 contact@lepoetlaval.fr

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English :

Paintings by Sylvie Verschoote and sculptures by Isabelle Jacquet

L’événement Exposition de Sylvie Verschoote et de Isabelle Jacquet Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux