Exposition de Sylvie Verschoote et de Isabelle Jacquet Le Poët-Laval
Exposition de Sylvie Verschoote et de Isabelle Jacquet Le Poët-Laval lundi 4 mai 2026.
Le Poët-Laval
Exposition de Sylvie Verschoote et de Isabelle Jacquet
Le Château Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-04
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-05-04 2026-06-15
Peintures de Sylvie Verschoote et sculptures de Isabelle Jacquet
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Le Château Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 44 12 contact@lepoetlaval.fr
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English :
Paintings by Sylvie Verschoote and sculptures by Isabelle Jacquet
L’événement Exposition de Sylvie Verschoote et de Isabelle Jacquet Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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