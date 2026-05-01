Exposition L’Usine Le Poët-Laval

Le Poët-Laval

Exposition

L’Usine 25 A, route de la Faïencerie Le Poët-Laval Drôme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Avec Passages, Mélissa Sira Traoré déploie trois bandes textiles monumentales où se projette la Chefferie de Batoufam. Vidéo, son et matière composent une traversée immersive autour de la mémoire, de la transmission et des héritages menacés.

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L’Usine 25 A, route de la Faïencerie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 02 35 26 elevateur@asso.eco

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English :

With Passages, Mélissa Sira Traoré deploys three monumental textile strips onto which the Batoufam chieftaincy is projected. Video, sound and material make up an immersive journey around memory, transmission and threatened heritages.

L’événement Exposition Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux