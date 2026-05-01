Fiesta du Fournil et de la Vieille Mule Brasserie La Vieille Mule Le Poët-Laval
Fiesta du Fournil et de la Vieille Mule Brasserie La Vieille Mule Le Poët-Laval samedi 23 mai 2026.
Le Poët-Laval
Fiesta du Fournil et de la Vieille Mule
Brasserie La Vieille Mule 25a Chemin des Ramières Le Poët-Laval Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Fête annuelle du Fournil des Comètes et de la Brasserie La Vieille Mule !
Pizzas maison Bières artisanales Concerts et Dj set !
Wakan Tanka (heavy, bluesy, stoner rock)
Hors Trame (psych, bossa, groovy rock)
Dj Dick autoreverse (sono mondiale)
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Brasserie La Vieille Mule 25a Chemin des Ramières Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 26 11 62 lavieillemule@gmail.com
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English :
Fournil des Comètes and Brasserie La Vieille Mule’s annual party!
Homemade pizzas Craft beers Concerts and DJ set!
Wakan Tanka (heavy, bluesy, stoner rock)
Hors Trame (psych, bossa, groovy rock)
Dj Dick autoreverse (global sound)
L’événement Fiesta du Fournil et de la Vieille Mule Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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