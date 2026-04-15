Grand Concert de la Pentecôte Centre d’Art Yvon Morin Le Poët-Laval Samedi 23 mai, 19h00 Tarif : PT 25€ – Tarif réduit : 20€ – Tarif Jeunes(moins de 16ans: 10€

Info , billetterie : office de tourisme : 04 75 46 42 49

https://www.helloasso.com/associations/pradel-association/evenements/grand-concert-pentecote

Quintette à cordes et Piano , Schumann Op44 et Schubert : La Truite

Pour le traditionnel concert de Pentecôte, la directrice artistique Saskia Lethiec, vous propose : La Truite , de Franz Schubert et le Quintette à cordes et piano de Robert Schumann Op 44 Pour ce magnifique concert, nous avons la chance d’avoir la participation des musiciens qui ont l’habitude de jouer ensemble et que nous accueillons avec un plaisir renouvelé et inégalé !

Musiciens :

Jérôme Granjon, piano

Saskia Lethiec, violon

Niu Ruixin violon

Pierre-Henri Xuereb, alto

David Louwerse, violoncelle

François Marthan, contrebasse

Programme :

Franz Schubert “La Truite”

Robert Schumann “Quintette avec piano ” Op44

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00.000+02:00

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classicarpa26@orange.fr https://www.helloasso.com/associations/pradel-association/evenements/grand-concert-pentecote 0475464249

Centre d’Art Yvon Morin Rue du Château 26160 Le Poët-Laval Le Poët-Laval 26160 Drôme



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