Grand Concert de la Pentecôte Rue du Château Le Poët-Laval
Grand Concert de la Pentecôte Rue du Château Le Poët-Laval samedi 23 mai 2026.
Le Poët-Laval
Grand Concert de la Pentecôte
Rue du Château Centre d’art vieux village Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – – EUR
-12
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 20:15:00
Date(s) :
2026-05-23
Schubert La Truite
Schumann Quintette avec piano Op44
.
Rue du Château Centre d’art vieux village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr
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English :
Schubert The Trout
Schumann Piano Quintet Op44
L’événement Grand Concert de la Pentecôte Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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