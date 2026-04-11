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Grand Concert de la Pentecôte Rue du Château Le Poët-Laval

Grand Concert de la Pentecôte Rue du Château Le Poët-Laval samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Centre d'art vieux village

Ville : 26160 Le Poët-Laval

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : -12

Le Poët-Laval

Grand Concert de la Pentecôte

Rue du Château Centre d’art vieux village Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – – EUR

-12

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 20:15:00

Date(s) :
2026-05-23

Schubert La Truite
Schumann Quintette avec piano Op44
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Rue du Château Centre d’art vieux village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95  classicarpa26@orange.fr

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English :

Schubert The Trout
Schumann Piano Quintet Op44

L’événement Grand Concert de la Pentecôte Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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