Grand Concert de la Pentecôte Rue du Château Le Poët-Laval

Le Poët-Laval

Grand Concert de la Pentecôte

Rue du Château Centre d’art vieux village Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – – EUR

-12

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 20:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Schubert La Truite

Schumann Quintette avec piano Op44

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Rue du Château Centre d’art vieux village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr

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English :

Schubert The Trout

Schumann Piano Quintet Op44

L’événement Grand Concert de la Pentecôte Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux