Exposition de tableaux 3D en cartons collés et vente sous forme de set de table, La Cour Vive, Le Creusot

Informations pratiques

Exposition de tableaux 3D en cartons collés et vente sous forme de set de table Samedi 19 septembre, 09h00 La Cour Vive Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition de tableaux 3D en cartons collés et vente de reproduction sous forme de set de table

Bernard DESROCHE réalise des tableaux en 3D en carton collé illustrant les quartiers historiques du Creusot puis les reproduit sous forme de set de table.

C’est une technique entièrement manuelle sur base de photographie noir et blanc d’époques des quartiers du Creusot, travaillé en cartons 3D et recolorisé

La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06.80.02.92.36 https://www.lacourvive.fr/ https://www.facebook.com/lacourvive/;https://www.instagram.com/lacourvive/;https://www.linkedin.com/in/marielle-teyre-kirat-2a20a5201/ Découvrez toutes les ambiances personnalisables de La Cour Vive, esprit campagne à la ville avec salles et terrasses, cour et jardins baignés de lumière, au cœur du Creusot.

Une salle à louer de 15 à 100 personnes pour tous vos évènements. Ainsi qu’un gîte de 2 à 20 couchages. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, profitez de plusieurs espaces modulables adaptables à vos envies dans un lieu privé. Situé à deux pas du centre-ville, des entreprises, de tous services et commerces, des sites culturels, universitaires, sportifs et touristiques du Creusot.

Gare TER accessible à pied, navette gare TGV, desserte bus, grand parking public gratuit.

Aménagé pour les personnes en situation de handicap.

Exposition de tableaux 3D en cartons collés et vente de reproduction sous forme de set de table

©La Cour Vive