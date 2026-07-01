Exposition « De tous bois, ébénistes Hache et création contemporaine », Musée Dauphinois, Grenoble

Informations pratiques

Exposition « De tous bois, ébénistes Hache et création contemporaine » 18 – 20 septembre Musée Dauphinois Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Établis à Grenoble au 18e siècle, les ébénistes Hache ont meublé les plus belles demeures dauphinoises et acquis une renommée jusqu’à Paris, laissant un héritage exceptionnel de savoir-faire et d’élégance, témoin des modes de vie au siècle des Lumières.

Le Musée dauphinois s’attache depuis longtemps à faire connaître cette dynastie, dont il conserve de nombreuses pièces remarquables. Pour sa nouvelle exposition, le musée propose un regard inédit : faire dialoguer ces chefs-d’œuvre avec des créations contemporaines.

Grâce à une donation majeure au Département de l’Isère – la collection Stephan Jouanneau – et à une collaboration exceptionnelle avec le Musée des Arts décoratifs de Paris, l’exposition dévoile des pièces inédites, mises en résonance avec des œuvres de créatrices et créateurs de renom de notre temps.

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.

Journées européennes du patrimoine

© Musée dauphinois – Département de l’Isère