Informations pratiques

Boussac

Exposition de véhicules anciens

Hall de l’agriculture Boussac Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Au programme du week-end

Repas du midi food trucks

Buvette et animations sur place

Diner Concert avec WOODY WOOD SWING GUM le samedi soir à 20h.

Réservation et règlement avant le 1er septembre au garage Kistler (Peugeot Boussac) .

Hall de l’agriculture Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 89 93

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English : Exposition de véhicules anciens

L’événement Exposition de véhicules anciens Boussac a été mis à jour le 2026-08-13 par Creuse Tourisme