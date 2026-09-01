Exposition de véhicules anciens Boussac
samedi 12 septembre 2026 · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Exposition de véhicules anciens
Hall de l’agriculture Boussac Creuse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Au programme du week-end
Repas du midi food trucks
Buvette et animations sur place
Diner Concert avec WOODY WOOD SWING GUM le samedi soir à 20h.
Réservation et règlement avant le 1er septembre au garage Kistler (Peugeot Boussac) .
Hall de l’agriculture Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 89 93
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English : Exposition de véhicules anciens
L’événement Exposition de véhicules anciens Boussac a été mis à jour le 2026-08-13 par Creuse Tourisme
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