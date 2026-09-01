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AGENDA · Boussac

Exposition de véhicules anciens Boussac

samedi 12 septembre 2026 · Boussac

Exposition de véhicules anciens Boussac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Hall de l'agriculture
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif

Boussac

Exposition de véhicules anciens

Hall de l’agriculture Boussac Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

Au programme du week-end
Repas du midi food trucks
Buvette et animations sur place
Diner Concert avec WOODY WOOD SWING GUM le samedi soir à 20h.
Réservation et règlement avant le 1er septembre au garage Kistler (Peugeot Boussac)   .

Hall de l’agriculture Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 89 93 

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English : Exposition de véhicules anciens

L’événement Exposition de véhicules anciens Boussac a été mis à jour le 2026-08-13 par Creuse Tourisme

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