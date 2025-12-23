Corrida pédestre du vieux Boussac Boussac

Corrida pédestre du vieux Boussac

place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

6 km dans le vieux Boussac, organisée par la ville de Boussac avec le soutien de Boussac running.

Course gratuite Inscription, et règlement sur www.courir36.fr .

place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine

