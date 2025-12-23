Corrida pédestre du vieux Boussac Boussac

Corrida pédestre du vieux Boussac

Corrida pédestre du vieux Boussac Boussac samedi 27 décembre 2025.

Corrida pédestre du vieux Boussac

place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27

Date(s) :
2025-12-27

6 km dans le vieux Boussac, organisée par la ville de Boussac avec le soutien de Boussac running.
Course gratuite Inscription, et règlement sur www.courir36.fr   .

place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Corrida pédestre du vieux Boussac

L’événement Corrida pédestre du vieux Boussac Boussac a été mis à jour le 2025-12-19 par Creuse Tourisme