Corrida pédestre du vieux Boussac Boussac
Corrida pédestre du vieux Boussac Boussac samedi 27 décembre 2025.
Corrida pédestre du vieux Boussac
place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
6 km dans le vieux Boussac, organisée par la ville de Boussac avec le soutien de Boussac running.
Course gratuite Inscription, et règlement sur www.courir36.fr .
place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Corrida pédestre du vieux Boussac
L’événement Corrida pédestre du vieux Boussac Boussac a été mis à jour le 2025-12-19 par Creuse Tourisme