Informations pratiques

Boussac

Concours canin amusant

Square Pierre Leroux Boussac Creuse

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les classes

1. Junior (jusqu’à 2 ans)

2. Déguisements (chien et maître)

3. Senior (8 ans et plus)

4. Meilleur attrapeur de saucisses

5. Assis (au rythme de la musique)

6. Classe gratuite jeunes conducteurs (moins de 18 ans) et leurs chiens en costume.

Trophées et rosettes .

Square Pierre Leroux Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine boussacbrocante@gmail.com

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English : Concours canin amusant

L’événement Concours canin amusant Boussac a été mis à jour le 2026-08-14 par Creuse Confluence Tourisme