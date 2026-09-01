Concours canin amusant Boussac
dimanche 20 septembre 2026 · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Concours canin amusant
Square Pierre Leroux Boussac Creuse
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Les classes
1. Junior (jusqu’à 2 ans)
2. Déguisements (chien et maître)
3. Senior (8 ans et plus)
4. Meilleur attrapeur de saucisses
5. Assis (au rythme de la musique)
6. Classe gratuite jeunes conducteurs (moins de 18 ans) et leurs chiens en costume.
Trophées et rosettes .
Square Pierre Leroux Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine boussacbrocante@gmail.com
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English : Concours canin amusant
L’événement Concours canin amusant Boussac a été mis à jour le 2026-08-14 par Creuse Confluence Tourisme
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