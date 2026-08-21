Loto de la Boule Boussaquine Salle Polyvalente Boussac

Informations pratiques

Boussac

Loto de la Boule Boussaquine

Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h. .

Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 91 83

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English : Loto de la Boule Boussaquine

L’événement Loto de la Boule Boussaquine Boussac a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Confluence Tourisme