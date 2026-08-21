AGENDA · Boussac
Loto de la Boule Boussaquine Salle Polyvalente Boussac
dimanche 13 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Loto de la Boule Boussaquine
Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h. .
Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 91 83
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English : Loto de la Boule Boussaquine
L’événement Loto de la Boule Boussaquine Boussac a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Confluence Tourisme
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