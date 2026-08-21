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Loto de la Boule Boussaquine Salle Polyvalente Boussac

dimanche 13 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Boussac

Loto de la Boule Boussaquine Salle Polyvalente Boussac

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
Avenue d'Auvergne
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif

Boussac

Loto de la Boule Boussaquine

Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.   .

Salle Polyvalente Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 91 83 

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English : Loto de la Boule Boussaquine

L’événement Loto de la Boule Boussaquine Boussac a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Confluence Tourisme

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