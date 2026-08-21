UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boussac

Forum des associations Boussac

samedi 5 septembre 2026 · Boussac

Forum des associations Boussac

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
La halle
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif

Boussac

Forum des associations

La halle Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Les associations du Pays de Boussac font découvrir les activités qu’elles proposent tout au long de l’année, venez à leur rencontre !   .

La halle Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 01 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Boussac a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Boussac (Creuse)