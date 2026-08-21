AGENDA · Boussac
Forum des associations Boussac
samedi 5 septembre 2026 · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Forum des associations
La halle Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Les associations du Pays de Boussac font découvrir les activités qu’elles proposent tout au long de l’année, venez à leur rencontre ! .
La halle Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 01 09
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Boussac a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme
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