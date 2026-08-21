Informations pratiques

Boussac

Forum des associations

La halle Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Les associations du Pays de Boussac font découvrir les activités qu’elles proposent tout au long de l’année, venez à leur rencontre ! .

La halle Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 01 09

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Boussac a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme