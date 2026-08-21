Exposition de véhicules anciens (voitures- motos- tracteurs), place de l’église, Blanzat

Informations pratiques

Exposition de véhicules anciens (voitures- motos- tracteurs) Dimanche 20 septembre, 10h00 place de l’église Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le projet « Blanzat, raconte-moi une histoire : Exposition de véhicules anciens » est un événement culturel, intergénérationnel et festif destiné à valoriser le patrimoine roulant.

Cette manifestation propose d’immerger les visiteurs dans l’histoire à travers l’évolution de l’automobile et des mobilités d’autrefois. Des collectionneurs locaux et régionaux exposeront des véhicules d’époque (voitures, motos, vélos, tracteurs).

Ce sera également l’occasion de faire revivre les traditions locales et faire revivre la fête patronale de Blanzat en référence à la Saint-Fiacre, le saint patron des jardiniers et des métiers de la terre.

Les Objectifs de l’événement

• Valoriser le patrimoine local et historique : Permettre au public de découvrir ou redécouvrir des pièces de collection parfois rares et de comprendre l’évolution technique et sociale de l’automobile. Un véritable voyage dans le temps qui ravit les passionnés de mécanique, les curieux et toutes les générations en exposant des modèles de collection chargés d’histoire.

• Favoriser le lien intergénérationnel : Créer un espace de discussion et de partage de souvenirs entre les plus anciens (qui ont connu ces véhicules) et les plus jeunes.

Le défilé de chars fleuris : Symbole incontournable des fêtes traditionnelles met en valeur le travail artistique et le bénévolat des habitants qui s’investissent dans la confection des décors et l’ornementation florale.

• L’ancrage patrimonial : Associer cet événement aux Journées du Patrimoine permet de lier la fête populaire à la mise en valeur de l’histoire locale, du terroir et de la convivialité propre à la région contribuant ainsi à faire vivre la mémoire collective et à créer du lien social au cœur du village.

Tous les passionnés de mécanique, d’histoire et de patrimoine sont les bienvenus et plus simplement un public large et familial, sans restriction d’âge.

Stand pour les rafraichissements et sandwichs

place de l’église 3 rue du château 63112 Blanzat Puy-de-Dôme Blanzat 63112 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le projet « Blanzat, raconte-moi une histoire : Exposition de véhicules anciens » est un événement culturel, intergénérationnel et festif destiné à valoriser le patrimoine roulant.

©Blanzat, Raconte Moi Une Histoire