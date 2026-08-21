Visite du château et du parc, Château de Montel à Blanzat, Blanzat

Informations pratiques

Visite du château et du parc Samedi 19 septembre, 16h00 Château de Montel à Blanzat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le château de Blanzat, situé dans le bourg au niveau de la place du Montel, est une élégante demeure historique construite entre 1783 et 1790.

Le Château de Blanzat : Un Joyau du XVIIIe Siècle

Érigé à la fin du XVIIIe siècle par l’architecte Claude-François-Marie Attiret pour Antoine Sablon du Corail, le château de Blanzat séduit par son architecture néo-classique et ses nombreux éléments en pierre de Volvic. Remanié au siècle suivant avec l’ajout d’un comble à la française, il arbore un charme unique mêlant tradition et raffinement.

À l’intérieur, la demeure abrite des décors remarquables, dont un salon à plafond peint et un grand salon lambrissé à caissons. L’ensemble est complété par un magnifique parc clos de murs, agrémenté d’une orangerie et d’allées sinueuses dans le goût anglais.

Les propriétaires occupant vous ouvrent chaleureusement leur demeure, c’est un privilége de découvrir les curiosités que le château renferme

Château de Montel à Blanzat Rue de la Libération 63112 Blanzat Blanzat 63112 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Le « Château du Montel » a été commandé par Antoine Sabon de Corail (1783) et construit par l’architecte Claude Attiret connu pour ses constructions à Riom (63). Antoine Sablon fut condamné à mort par le tribunal révolutionnaire et guillotiné le 02/11/1793. Son fils ainé Pierre Sablon de Corail a été maire de Blanzat de 1812 à 1817.

Le château de Blanzat, situé dans le bourg au niveau de la place du Montel, est une élégante demeure historique construite entre 1783 et 1790.

©archives départementales