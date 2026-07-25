Exposition de véhicules et motos anciennes Châtillon-sur-Loire
dimanche 6 septembre 2026 · Châtillon-sur-Loire
Informations pratiques
Châtillon-sur-Loire
Exposition de véhicules et motos anciennes
Ecluse de Mantelot Châtillon-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Exposition de véhicules et motos anciennes sur le site de l’écluse de Mantelot.
Passionnés d’automobiles et de deux-roues anciens, ne manquez pas cette exposition au site de Mantelot. Une journée dédiée aux véhicules de collection, avec restauration sur place. .
Ecluse de Mantelot Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 31 11 74 expoautomotochatillon@gmail.com
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English :
Exhibition of vintage cars and motorcycles at the Mantelot Lock site.
L’événement Exposition de véhicules et motos anciennes Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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