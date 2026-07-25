Informations pratiques

Châtillon-sur-Loire

Exposition de véhicules et motos anciennes

Ecluse de Mantelot Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Exposition de véhicules et motos anciennes sur le site de l’écluse de Mantelot.

Passionnés d’automobiles et de deux-roues anciens, ne manquez pas cette exposition au site de Mantelot. Une journée dédiée aux véhicules de collection, avec restauration sur place. .

Ecluse de Mantelot Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 31 11 74 expoautomotochatillon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of vintage cars and motorcycles at the Mantelot Lock site.

L’événement Exposition de véhicules et motos anciennes Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX