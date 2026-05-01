Hunspach

Exposition de véhicules militaires et reconstitutions historiques

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-07-11

Plongez dans l’histoire avec des véhicules militaires américains de la Seconde Guerre Mondiale, des reconstitutions en costume d’époque, des bivouacs et une exposition de matériel militaire.

Plongez dans l’histoire avec des véhicules militaires américains de la Seconde Guerre Mondiale, des reconstitutions en costume d’époque, des bivouacs et une exposition de matériel militaire. 0 .

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 96 19 infos@lignemaginot.com

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English :

Immerse yourself in history with WWII American military vehicles, period costume re-enactments, bivouacs and a display of military equipment.

L’événement Exposition de véhicules militaires et reconstitutions historiques Hunspach a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte