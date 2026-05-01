Exposition de véhicules militaires et reconstitutions historiques Hunspach
Exposition de véhicules militaires et reconstitutions historiques Hunspach samedi 23 mai 2026.
Hunspach
Exposition de véhicules militaires et reconstitutions historiques
Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-07-11
Plongez dans l’histoire avec des véhicules militaires américains de la Seconde Guerre Mondiale, des reconstitutions en costume d’époque, des bivouacs et une exposition de matériel militaire.
Plongez dans l’histoire avec des véhicules militaires américains de la Seconde Guerre Mondiale, des reconstitutions en costume d’époque, des bivouacs et une exposition de matériel militaire. 0 .
Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 96 19 infos@lignemaginot.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in history with WWII American military vehicles, period costume re-enactments, bivouacs and a display of military equipment.
L’événement Exposition de véhicules militaires et reconstitutions historiques Hunspach a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Hunspach (Bas-Rhin)
- Nuit des musées Visite nocturne du fort de Schoenenbourg Hunspach 23 mai 2026
- Nuit des musées Visite insolite du Fort de Schoenenbourg Hunspach 23 mai 2026
- Fête du Folklore Hunspach 13 juin 2026
- Fête d’été Hunspach 28 juin 2026
- Apéro Zit Hunspach 6 juillet 2026