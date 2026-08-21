Exposition de voitures anciennes, Centre Culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson

Informations pratiques

Exposition de voitures anciennes Samedi 19 septembre, 14h00 Centre Culturel André Malraux Essonne

Exposition en plein air

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les amateurs de belles carrosseries pourront admirer une quarantaine de véhicules anciens rassemblés devant le Centre Culturel André-Malraux. Une occasion rare d’échanger avec leurs propriétaires et de plonger dans l’histoire de l’automobile à travers des modèles emblématiques, témoins d’un savoir-faire et d’une époque qui continuent de fasciner petits et grands.

Centre Culturel André Malraux 13 rue d’Antony, 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France

Les amateurs de belles carrosseries pourront admirer une **quarantaine de véhicules anciens** rassemblés devant le Centre Culturel André Malraux. Une occasion rare d’échanger avec leurs propriétaires…

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