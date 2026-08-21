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Exposition de voitures anciennes, Centre Culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson

samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel André Malraux · Verrières-le-Buisson

Exposition de voitures anciennes, Centre Culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel André Malraux
Adresse
13 rue d'Antony, 91370 Verrières-le-Buisson
Ville
91370 Verrières-le-Buisson
Département
Essonne
Tarif
Exposition en plein air

Exposition de voitures anciennes Samedi 19 septembre, 14h00 Centre Culturel André Malraux Essonne

Exposition en plein air

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les amateurs de belles carrosseries pourront admirer une quarantaine de véhicules anciens rassemblés devant le Centre Culturel André-Malraux. Une occasion rare d’échanger avec leurs propriétaires et de plonger dans l’histoire de l’automobile à travers des modèles emblématiques, témoins d’un savoir-faire et d’une époque qui continuent de fasciner petits et grands.

Centre Culturel André Malraux 13 rue d’Antony, 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France
Les amateurs de belles carrosseries pourront admirer une **quarantaine de véhicules anciens** rassemblés devant le Centre Culturel André Malraux. Une occasion rare d’échanger avec leurs propriétaires…

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