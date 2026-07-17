Exposition de voitures anciennes, Château de Maisons, Maisons-Laffitte

Informations pratiques

Exposition de voitures anciennes Dimanche 20 septembre, 11h30 Château de Maisons Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château de Maisons propose, en partenariat avec L’association de voitures anciennes de Maisons-Laffite et de Mesnil-le-Roi une journée autour des voitures.

A partir de 11h30 le public pourra venir observer les voitures installées sur la terrasse ainsi que dans les jardins. Une présentation d’automobiles de collection sera organisée ensuite à partir de 15h30 pour une durée d’environ 1h.

Informations pratiques :activité libre et gratuite ; ouverture du château en visite libre tout au long de la journée

Château de Maisons 2 avenue Carnot, 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France 0139620149 Vers 1630, le président au parlement de Paris, René de Longueil, charge François Mansart de la construction d’un château à Maisons-sur-Seine. Le château est inauguré en 1651, en présence de Louis XIV et de la régente Anne d’Autriche. En 1777, le comte d’Artois acquiert le domaine. En 1804, le maréchal Lannes, duc de Montebello achète le château et le parc et le fait réaménager. En 1818, le banquier Jacques Lafitte rachète le domaine, fait lotir le grand parc et démolit les écuries. Après plusieurs propriétaires successifs pendant la seconde moitié du XIXe siècle, l’Etat achète le château en 1905. RER A Maisons-Laffitte / Bus 262 Château / A86 / N192 / N308

Exposition de voitures anciennes

©Philippe Berthé / Centre des Monuments Nationaux